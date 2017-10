CANDIDATOS DEL DISTRITO 11 PROTAGONIZAN INTENSO DEBATE EN TORNO A CONFLICTO MAPUCHE Y PENSIONES

Los candidatos a diputado por el Distrito 11 Manuela Veloso (Movimiento Autonomista), Fernando Atria (PS), Nelson Hadad (DC) y Tomás Hirsh (PH) debatieron en la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez en torno a temas país como el conflicto en La Araucanía y la seguridad social, así como también respecto a temáticas locales del distrito como la desigualdad y la salud pública. Esto, de cara al proceso eleccionario de noviembre próximo y en el marco del itinerario de debates pactados en distintos establecimientos educativos de las comunas de dicho distrito.

Respecto a la problemática en la Novena Región, Manuela Veloso expresó que “esto es un asunto político que se ha criminalizado. El Estado de Chile ha enfrentado el problema vía legislación penal y de la criminalización a través de la Ley Antiterrorista. Lo que hay detrás de este largo conflicto es que ha habido una política sistemática por parte del Estado en distintos momentos de la historia, donde se ha usurpado y robado al pueblo mapuche. Tiene que haber una reconstitución de su territorio y un reconocimiento a su dignidad como pueblo originario, como también reconocer cierta autonomía dentro del Estado. Creemos que hay que ponerle fin a la Ley Antiterrorista, ya que viola los derechos del proceso”.

En este mismo sentido, Atria resaltó que “si el problema de la demanda mapuche ante el Estado chileno supone una decisión política transformadora, entonces ese problema no se va a solucionar. Como no se soluciona va a ir causando todo el daño que causa el que los problemas se vayan agudizando. Aquí hay algo más profundo, y tiene que ver con que la política no puede tomar decisiones transformadoras, y eso es lo que se necesita. Además, me sorprende la irresponsabilidad de quienes tildan de terrorismo los hechos y una serie de consecuencias legales que son brutales con la única finalidad con dar una señal lo que hará que cada día se haga más difícil”.

Por el lado de las pensiones, Hirsh comentó que “lo que tenemos hoy es un sistema de inseguridad profunda. La gran mayoría de los chilenos tienen inseguridad, no saben si van a poder tener una buena salud y educación. Lo que sí saben es que las pensiones miserables que reciben no le van a alcanzar para fin de mes. Necesitamos un sistema tripartito, de reparto, solidario, del Estado, del empleador y del trabajador, como existe en las demás democracias capitalistas. Lo que no es posible es que trabajadores que trabajan 40 años después reciban una pensión miserable”. En la misma línea, Veloso agregó que “nosotros estamos por el fin de las AFP y generar un nuevo sistema colectivo, solidario, con subsidios cruzados y con financiamiento tripartito, empresarial, del trabajador y del Estado.

Finalmente, y respecto a la instancia de debate, Veloso destacó que “evidencia que el Frente Amplio ya está en igualdad de condiciones compitiéndole a la Nueva Mayoría y a la derecha, que se caracterizó por su ausencia. Supuestamente este es un distrito perdido para nosotros, porque es parte de los habitantes más conservadores y acomodados económicamente del país, y donde nuestro discurso no tendría eco, pero de igual manera estamos acá dándole pelea a la derecha y hemos tenido una buena recepción en los jóvenes”. Atria, por su parte, añadió que le parece “muy bien que ocurra en las Universidades, pues es importante que en la elección parlamentaria queden de manifiesto las distintas visiones que están detrás de cada candidatura, lo que es relevante desde el punto de vista democrático, para que haya más información, pero también porque permite confrontar diferencias en las visiones que tenemos del futuro del país. En este caso quedaron algunas de ellas más bien explícitas”.



