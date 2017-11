PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS CRITICÓ AL SENADO POR NO ESTAR DISPUESTO A DISMINUIR SUS RECURSOS PARA LAS NUEVAS ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS

El parlamentario recordó que los senadores habían anunciado que estaban dispuestos a aportar 800 millones de pesos, pero hoy se niegan a cumplir dicho compromiso.

El presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza (PS), calificó como “absolutamente improcedente”, la actitud del Senado, por oponerse a reducir su presupuesto, para que juntos a los recursos de la Cámara, se puedan financiar las asignaciones parlamentarias de los nuevos legisladores que llegan al Parlamento en marzo del próximo año.

Esto, luego de que la tarde de este lunes la mayoría de las modificaciones realizadas por el Senado al Presupuesto 2018, no fue aprobado por la Cámara, manteniéndose las diferencias entre ambas ramas legislativas, sobre el financiamiento del próximo Congreso.

Al respecto el diputado Fidel Espinoza señaló que “No ha existido de parte del Senado ninguna predisposición para acercar posiciones. Nosotros hemos venido cuatro años haciendo ajustes presupuestarios importantes para ajustarnos a esta nueva realidad. Aquí muchos se olvidan de los discursos que tuvieron tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado, donde le prometimos al país que este nuevo congreso iba a ser a costo cero del erario fiscal y ese compromiso nosotros lo vamos a mantener inalterable”.

Recordó que la semana pasada el Senado le plateo dividirse el monto de recursos que faltaba, “pero yo como presidente de la Cámara me opuse, interpretando la voz de todas las bancada de diputados, desde la UDI, hasta el PC. De manera que nosotros no estamos de acuerdo con aquello y creemos que el Senado tiene que absorber una parte importante, porque la ley cuando se modificó, se refirió al presupuesto del Congreso”.

El presidente de la Cámara sostuvo que “el Senado ha tenido una serie de beneficios y privilegios, desde el 2005 en adelante, cuando se terminó la figura de los senadores designados. Yo pregunto, donde están esos recursos? volvieron al erario fiscal?. No, fueron reasignados dentro del mismo Senado y se generó una enorme distancia entre labores parlamentarias similares. Por ejemplo, no puede ser que tengamos diputados y senadores con el mismo territorio y existan diferencias tan brutales en las asignaciones parlamentarias y aquí no hablamos de la dieta parlamentaria, sino asignaciones, las cuales, ellos no quieres renunciar a un solo centavo”.

De paso, informó que hoy faltan unos dos mil millones de pesos, aproximadamente, y el Senado, según dijo, había anunciado que estaba dispuesto a asignar una suma de 800 millones de pesos. “Sin embargo, hoy echan abajo ese compromiso del presidente del Senado y todos los comités de senadores no quieren disminuir ni un solo peso y eso es absolutamente improcedente”.

Finalmente, el presidente de la Cámara, Fidel Espinoza, insistió en que “la posición institucional de la Cámara, respaldada por todas las bancadas, es no aceptar la inyección de nuevos recursos por parte del Estado. De manera que si el Senado quiere que se le inyecten recursos es su tema, no el nuestro”, concluyó.

Santiago de Chile, 28 de noviembre 2017

Crónica Digital