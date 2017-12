DIPUTADOS PS EMPLAZA A PIÑERA POR FRAUDE EN LISTAS DE ESPERA AUGE Y SOLICITA A CONTRALORÍA INVESTIGAR TODOS LOS CENTROS DE SALUD DEL PAÍS PARA VERIFICAR SI SE REPITE ENGAÑO

Esto a partir del informe de la Contraloría General de la República quien a partir de una investigación de 4 años, corroboró que 30 mil personas afiliadas al Hospital San José, y al Servicio de Salud Metropolitano Norte, fueron engañadas por el entonces director del Hospital, y el director del centro de salud primaria de Maruri, porque jamás se les dio la atención médica especializada prometida según la lista de espera Auge, ni tampoco se les resolvió su problema de salud. Todo esto, durante el gobierno de Sebastián Pïñera

* Los legisladores además anunciaron acciones legales en la Fiscalía Centro Norte, donde ya existe un proceso bajo las causales de fraude al Fisco, evasión tributaria y asociación ilícita, fundamentado en que los profesionales importados de una empresa externa denominada MAV, fue contratada por las autoridades quienes les pagaron 11 mil atenciones de más.

En representación de la Bancada de Diputados Socialistas, el diputado Juan Luis Castro junto al ex ministro de Salud, Alvaro Erazo, dijo que estos hechos son de “extrema gravedad” y ameritan una respuesta del abanderado presidencial de Chile Vamos Sebastián Piñera, porque los hechos ocurrieron en la mitad del gobierno. Incluso, recordó que el ex Mandatario hizo una ceremonia con serpentinas y cotillón anunciando el fin de las listas de espera Auge, “acompañado de las mismas autoridades que hoy aparecen imputadas en el informe de Contraloría, por haber realizado un acto fraudulento ante la ciudadanía y por haber jugado con la salud de las personas, a través de un montaje que intentaba artificialmente reducir las listas de espera y que se comprobó que eso nunca ocurrió, producto de una instrucción, que según declaran los propios directores de los establecimientos, recibieron de las autoridades superiores para proceder, con el propósito político de aparecer terminando falsamente con las listas de espera Auge en ese período”.

El legislador, informó que incluso se pagaron 11 mil prestaciones de más al equipo de médicos no especialistas, del Hospital San José, donde nunca en el informe se comprobó que dichas atenciones se realizaron a los pacientes supuestamente atendidos. Por lo tanto, el diputado Castro preguntó: ¿Hay razón alguna para creer en el ex Presidente Piñera, que permitió el engaño público en el área más sensible de la ciudadanía como es la vida y la condición de enfermedad grave, cuando en su propio gobierno a ocurrido este tremendo fraude a la confianza ciudadana?; ¿Podríamos hoy creerle a Piñera cuando habla del auge del adulto mayor y el término de las listas de espera? Es por ello que creemos que Piñera le debe una explicación a la ciudadanía, porque en su gobierno engañó la fe pública y creó un sistema para terminar administrativamente con las listas de espera y no con pacientes atendidos de verdad en el sistema público”

ACCIONES LEGALES

El diputado Castro agregó que “todo esto nos hace plantearnos a la Bancada de Diputados Socialistas tres acciones legales que emprenderemos en el corto plazo. Primero, concurriremos a la Fiscalía Centro Norte, donde ya existe un proceso bajo las causales de fraude al Fisco, evasión tributaria y asociación ilícita, fundamentado en que los profesionales importados de una empresa externa denominada MAV, fue contratada por las autoridades quienes les pagaron 11 mil atenciones de más. Segundo, no existe no existe ningún tipo de tributación respecto de estos hechos y tercero, que con dineros públicos se ha defraudado al Estado de Chile”.

Sin embargo, para el diputado PS, lo más grave, es que “se jugó con la salud y la vida de la gente. Si Piñera fue capaz de hacer esto, de qué mas es capaz? Si el ex Presidente hoy promete lo que no fue capaz de cumplir en su gobierno, traicionando la confianza ciudadana, porque la gente debiera creerle?, afirmó. Castro también anunció que la Bancada Socialista se reunirá con el Contralor General de la República, para pedir formalmente que en los 29 servicios de salud del país se precisen y se aclaren los términos en que se hicieron o no estas mismas “operaciones de maquillaje político, para mostrar un falso logro, como era terminar con las listas de espera”.

El parlamentario PS anunció además, que la Bancada Socialista pedirá una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados, argumentando que “esta es la punta del iceberg. Si esto ocurrió en un hospital de Santiago, donde 30 mil personas fueron engañadas, cuantos hospitales más habrán recibido instrucciones superiores para que terminaran con las listas de espera, bajo el artificio que nunca fueron? Por ello, les pedimos a las familias afectadas que levanten su voz, porque estamos dispuestos a canalizar todas las acciones legales correspondientes”, señaló.

Por su parte, el ex ministro Alvaro Erazo, señaló que “las autoridades de salud tienen el deber de hablar con la verdad, que fue lo que nosotros hicimos tanto en el primer gobierno, como en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Sin embargo, lo que aquí está ocurriendo es un verdadero montaje comunicacional y un fraude y con ello se traiciona la fe pública de las personas”

“Lo más indignante es que durante muchos años aquí no se hizo absolutamente nada, hasta que se hizo la investigación y se llegó, a lo menos, a dos responsables. De manera que esta investigación debe seguir, por la fe pública y dignidad de las personas. Es por ello que las acciones de la Bancada de Diputados Socialistas son necesarias y oportunas para que nunca más se haga uso y mal uso de la gestión pública y hacer propaganda política”, concluyó el ex ministro de Salud, Alvaro Erazo.

Santiago de Chile, 9 de diciembre 2017

Crónica Digital