MOVILH PIDE A MINSAL QUE GESTIONE CLAUSURA DE UNA FUNDACION QUE REALIZA TERAPIAS REPARATIVAS DE LA HOMOSEXUALIDAD

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció hoy al Ministerio de Salud que la Fundación Restauración realiza terapias reparativas de la orientación sexual “lo cual violenta derechos humanos y amerita la rápida intervención del Estado”.

El Movilh precisó que nos han llegado “repetidas denuncias contra las abusivas terapias de esta fundación” que integran la psiquiátra Fiorella Ingrassia, el pediatra Chrsitian Schnake S y los psicólogos y Chrsitian Schnake F y Marcela Ferrer.

Esta última “ha llegado al extremo de defender públicamente la reconversión de la homosexualidad”, indicó el Movilh.

El organismo añadió que en 2012 la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó el documento “Curas para una enfermedad que no existe”, donde insta a los Estados y a sus autoridades a rechazar, erradicar y prevenir las terapias de reconversión de la homosexualidad. Ya en el 2008 el Colegio Psicólogos de Chile también había rechazado estas terapias, tras manifestaciones del Movilh.

“Más aún, en febrero del 2016, y tras una consulta formulada por nuestra organización, el Minsal sostuvo que “las prácticas conocidas como “terapias reparativas” o “de reconversión de la homosexualidad” representan una grave amenaza para la salud y el bienestar, inclusive la vida de las personas afectadas”, indicó el Movilh, carta dirigida a la Ministra Carmen Castillo.

“Instamos al Ministerio de Salud a investigar los alcances de Fundación Restauración y a generar las medidas necesarias para su clausura, pues sus prácticas atentan directamente contra los derechos humanos. Del mismo modo, solicitamos que se evalúe los mecanismos legales o administrativos con el Minsal puede contar para impedir que más psicólogos o psiquiátras sigan sometiendo a pacientes a estos inhumanos procedimientos”, indicó el Movilh al Minsal.

Santiago de Chile, 11 de diciembre 2017

Crónica Digital

Recién el 9 de diciembre pasado la psicóloga Ferrer señaló en La Tercera que “yo como católica creo que las relaciones homosexuales no están bien. Pero tampoco me espanto. Esto se trata de ordenar una atracción, no de apuntar con el dedo. Hay cosas que nos hacen daño, y Dios nos dice que no lo hagamos porque quiere lo mejor para nosotros. Así entiendo yo las cosas”.

Para Ferrer, “ordenar”, implica dejar de lado la homosexualidad. “La atracción homosexual no se quita, sino que se ordena (…) Tú puedes aprender cómo y qué quieres hacer con esa atracción, y va a depender de la fuerza que tengas y de las elecciones que vayas haciendo. Yo he visto que, entre comillas, las personas que han salido de la atracción homosexual quedan con una especie de nube o de sensación de atracción homosexual, pero que ya no es real ni concreta. No sé cómo decirlo. Es como un recuerdo que te acompaña”, dice

La psicóloga se “escuda” con que son las personas las recurren a la mencionada Fundación “buscando ayuda para revertir su homosexualidad, lo cual es doblemente grave, pues los ciudadanos/as con culpas, miedos o desorientación sobre la materia son más vulnerables y pese a ello están recibiendo terapias que son rechazadas por la OMS” finalizó el Movilh.