Por Norton Robledo: CANTOS EN TIEMPOS DE AMOR Y DE LUCHA

No escribo para que otros libros me aprisionen

ni para encarnizados aprendices de lirio,

sino para sencillos habitantes que piden

agua y luna, elementos del orden inmutable,

escuelas, pan y vino, guitarras y herramientas .

Pablo Neruda

Andares



Los siglos de la tierra me caen en los brazos

Yo soy amigos el viajero sin fin

Las alas de la enorme aventura

Batían entre inviernos y veranos

Mirad cómo suben estrellas en mi alma

Desde que he expulsado las serpientes del tiempo oscurecido

Vicente Huidobro

Hay veces que mi caminar se hace más lento

Voy con los pasos cansino del otoño, como enfrentando

al tiempo a cada paso.

Cargo sobre mis hombros el hastío de los años bisiestos

y las sombras de los cansados siglos.

Voy por los caminos junto a los más sencillos,

ni lento ni rápido, las horas de los días van marcando

el ritmo de mis pasos.

Voy cantando, mi voz se confunde con las voces del viento

mi sombra baila con mis queridos fantasmas de los desaparecidos

en los laberintos de una época de tiempos oscuros

indolentes y siniestros

A veces es bueno detenerse en medio del camino

y bajo el claro de luna guardar en el bolsillo

los secretos que el tiempo guarda en las estrellas.

La poesía es el árbol señalando el camino

Pero no sé si es cierto que todos los caminos conducen a Roma.

Lo que sí sé, es que todos los caminos me llevan a tu puerta

y todas mis navegaciones naufragan en tu lecho.

Voy por los caminos con la mochila llena de poesía

Traigo tanta distancia en los pasos, y tanta lejanía en la mirada

que llevo todo un universo en mi equipaje.

Y tú lo abarcas todo con tu sonrisa y con sólo una mirada

de tus ojos oceánicos.

La luna me habla de ti, y la noche quiere contarme los sueños

que en secreto escondes debajo de la almohada.

La distancia y el tiempo entrelazan los caminos de la vida

al menos es lo que pienso pues los míos llegan siempre

al territorio donde habitas

Y te busco y te nombro, en una canción, un verso

y en un poema

Sólo viene la certeza que el tiempo pasa y no te encuentro.

Queda el recuerdo cual estrella fugaz que deja tres deseos

suspendidos en la noche, y palabras insolubles percibidas

en el lenguaje de la lluvia

Para escribir amor, tengo tu nombre

Eres como la brisa en primavera

Suave sutil y siempre en fuga en pos del viento

A donde quiera que vayas sigo tus pasos

como un viejo velero en barlovento.

Eres todo lo que no tengo, y todo lo que tengo

no me sirve de nada si no estás a mi lado

Nada nuevo bajo el sol

Ojalá la luna salga con alguna sorpresa

escondida en un pliego de la noche.

Vengo a ti con los pasos cansinos del otoño

traigo el peso de los años sobre mis hombros

Voy caminando junto a los más sencillos

Traigo lejanías en la mirada distancia en mis andares

el alma templada por el fuego y cansada de tanto batallar

Mas cuando te tengo entre mis brazos mi corazón crece

hasta el cielo, mi alma se llena de tu esencia

los días crecen hasta el cielo para bailar canciones de amor

con la noche, y las penas y el cansancio se van

con su música a otra parte

La poesía es el árbol señalando el camino

la vida es una adivinanza esperando en cada esquina.

Al único árbol que me arrimo es al árbol del camino

voy cargando el peso de los años y juego a todo o nada

aunque en ello se me vaya la vida.

Los desaires, los desprecios los guardo en la mochila

y los voy dejando al borde de los caminos

para que cual hojarascas los barra el viento.

Al único árbol que me arrimo es al árbol del camino.

Mi único comercio es con la vida

Son las palabras las que me que me testimonian

Ella la de camisa amaranto

Que se alcen las mujeres con valor

las pierdeteuna

las que se las ha perdido todas y

la percanta que se pasa para la punta

y esa que apuntan con los fusiles.

Teresa Calderón

Ella lleva la camisa amaranto en la piel

la lleva eternamente más allá de estatutos y del tiempo

Ella lleva las huellas que le dejó la clandestinidad

estampada en la piel, y guarda en la memoria del tiempo

y en los recuerdos de esos días las fotos, la música,

los libros y los nombres de los que fueron testigo.

Ella es fogosa y en ella habita la pasión

de volcanes que yacen despiertos

Yo vengo hacia ella con los pasos tristes de la tarde

cuando llego al umbral y veo su presencia

mis pasos se alegran como días de fiestas.

Entro a su morada a buscar el reposo

después de tanto andar por los caminos,

traigo en mis pasos las huellas de la vida

y en mi alma el cansancio de tanto batallar

Es tan largo el camino y tan corto el destino

es un soplo del viento un suspiro que escapa

pero cuando la tengo entre mis brazos

percibo que en ella me esperaba el destino

en su cuerpo de fuego en su alma amaranto,

en su boca y en sus besos, en sus pechos y sus muslos

que mis manos recorren con pasión y ternura.

Ella tiene fuego en el cuerpo cuando baila

Ella es fogosa y en ella habita la pasión

de volcanes que yacen despiertos

Ella lleva una camisa amaranto en la piel

ella guarda una camisa amaranto

en las páginas de la vida.

Te queda soñando

A Cecilia Calderón

A usted, estos versos, por la consoladora gracia

De sus ojos grandes donde se ríe y llora un dulce sueño;;

A su alma pura y buena, a usted

Estos versos que nacen de mi atroz amargura

Paul Verlaine

Te queda soñando su presencia

su andar como esquivando el destino a cada paso

Te queda soñando su presencia

en ese encuentro en que los momentos

no pudieron detener el paso apresurado de las horas.

Te queda soñando su presencia

en esos encuentros en que la vida

no pudo robarle tiempo al tiempo

y eternizar el sueños existiendo bajo

el claro de la luna y en los pliegues de tus días.

Te queda soñando su presencia

su esencia de luz y de sombra

esa alegría que pinta los días de colores

esa nostalgia que entristece la tarde.

Te dejo un beso que te cubra de pleno

No vine yo a este día a mí no me invitaron

Rasgué mis vestiduras y mi pecho para mostrar la sangre y su latido

y aquí me tienen sudoroso con el ala dispuesta

a cruzar el charco una vez más en busca de otro arado

Juan Cameron

Te dejo un beso que te cubra de pleno

un beso enorme, un beso inmenso,

te dejo un beso que te cubra de pleno

un pleno otoño, un pleno invierno para que me recuerdes

a plenitud cuando no esté contigo.

Tú sabes que me detuve a tu lado como el peregrino

bajo la sombra del árbol del camino

Dejé mi armadura, mi escudo y mi bandera en un pliegue

del borde de tu cama

me alimenté de tus deseos, me abracé en tus pasiones

pero mi caminar, y tú lo sabes, no termina a tu vera

hay otros horizontes que me aguardan, otros deberes

otras obligaciones que me esperan.

Cuando sientas que me estás extrañando

y quieras saber de mí, búscame por los caminos

Ahí estaré en medio de la lucha

rodeado de gente y de banderas

y en el pecho los momentos que pasamos juntos.

Me voy con tu recuerdo habitando mis noches

y tu presencia abrazada a la sombra de mis días.

Me llevo mi armadura, mi escudo y mi bandera

Te dejo un beso que te cubra de pleno

Yo soy aquel poeta de lejanías

Yo camino por un lugar de la memoria

el árbol se acuerda perfectamente de su brote

Luis Vidale

Yo soy aquel poeta de lejanías

el tiempo ha ido llenando

de poesía las páginas de mis años

Hay tantas distancias en mis pupilas

y tantas lejanías en mis pasos

que los caminos reconocen mi andar

y vienen a mi encuentro

Los árboles cuando me ven venir

se acercan para saludarme

y darme cobijo bajo su sombra

Vengo caminando con los pasos

cansinos que tienen los años

cuando llega el otoño

Mis pasos ya no son como antes

Pero nada es como antes

El teléfono móvil, smartphone o tablet

va adherido a las manos de las gentes

Y la incomunicación reina

en un mundo al borde del abismo

de la mano de la alienación colectiva

vendida al contado o en cómodas

cuotas mensuales

Sucede que ya no es necesario ir al circo

Ahora está en la televisión

y vemos a diario en las pantallas

a los payasos vomitando verborrea

de cosas sin sentido

sutiles y banales

y en sus frentes llevan pintadas

las demandas del mercado de consumo

Qué suerte !

que no pueda escribir sólo versos de amor

qué enternecen el alma de los románticos

Qué suerte !

que no le cante sólo al clavel y a la rosa

al amor y al desamor

a las estrellas, a la luna, al sol

y a las cuatros estaciones

Qué suerte !

que no sólo me conmueve

el amor bajo el claro de luna

Qué suerte !

que mi canto no sea sólo cantos

a la alegría y al amor

Mi canto es también al desamor y al dolor

mi canto es de tiempos de amor y de lucha

Han visto la cara y la sangre de los niños

asesinados en Siria y Palestina

Han visto el dolor que habita en los

familiares de los asesinados

y en la de los desaparecidos ?

Yo soy aquel poeta de lejanías

Hay tantas distancias en mis pupilas

y tantas lejanías en mis pasos

Estoy aquí

Vengo a cantar contigo

Nota: De los libros inéditos ” No ha llamado” ” De luz y de sombra”

Por Norton Robledo

Santiago de Chile, 11 de diciembre 2017

