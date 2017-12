ANTICONCEPTIVOS HORMONALES ELEVAN EL RIESGO DE CÁNCER MAMARIO

Científicos daneses demostraron en un estudio publicado que el uso de anticonceptivos hormonales eleva el riesgo de desarrollar cáncer mamario.

Para demostrar esa hipótesis, estudiaron 1,8 millones de mujeres de Dinamarca de entre 15 y 49 años, sin cáncer, coágulos venosos o algún tratamiento de fertilidad.

El seguimiento duró unos 11 años, señala un artículo publicado en The New England Journal of Medicine.

El aumento del 20 por ciento del riesgo de padecer cáncer mamario varió con la edad y la duración del uso de los anticonceptivos hormonales, incluidas la píldora, los parches anticonceptivos, los anillos vaginales, los implantes con progestina y las inyecciones.

En tal sentido, el peligro creció un nueve por ciento con menos de un año de uso y un 38 por ciento con 10 o más.

Al decir de la autora principal, Lina Morch, del Hospital de la Universidad de Copenhague, algo que no conocíamos es que cuando se suspende el producto, después de más de cinco años de uso, el riesgo aumentaría aun a los cinco años de abandonarlo.

Copenhague, 12 de diciembre 2017

Crónica Digital /PL