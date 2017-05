APORTE PREVISIONAL SOLIDARIO: LA CARTA QUE NO RESPONDIÓ BACHELET A EX PRESOS POLITICOS DE LA DICTADURA DE PINOCHET

El pasado 7 de mayo la presidente la Unión Nacional de Ex Prisioneros Políticos Nelly Carcamo -UNExPP- envió carta a la Presidente Michelle Bachelet, en el marco de apoyar el acuerdo de proyecto patrocinado por la Diputado Hernando en relación al aporte previsional solidario, que no se le entrega a los ex-prisioneros/as políticos de bajos recursos. Hasta aqui, mayo 27, no se ha recibido siquiera acuse de recibo por parte de la mandataria, según denuncia a Crónica Digital la organización de derechos humanos.

Nuestro medio de comunicación social hoy hace publica dicha carta de la UNExPP para que sea conocida por nuestros lectores.

Señora

Michelle Bachelet Jeria

Presidente de la República de Chile

Palacio de La Moneda

Santiago de Chile.

Excelentísima Presidente, mi nombre es Nelly Cárcamo Vargas, RUT 7.095.359-5, soy Presidente Nacional de la Unión de Ex Prisioneros Políticos de Chile, víctima sobreviviente de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet Ugarte. Nuestra Organización ha planteado desde siempre, que la reparación de los Ex Prisioneros Políticos, no debe ser resuelto como un tema previsional, sino como un tema indemnizatorio y de acuerdo al daño causado para que sea justo y adecuado, de acuerdo a los Tratados Internacionales, que nuestro país ha suscrito.

Sin embargo las Instituciones del Estado han insistido en tratar este tema como un tema previsional. Pero llama la atención, que aun cuando las Instituciones del Estado le dan insistentemente éste carácter, a la reparación, a la hora de aplicar los beneficios previsionales establecidos para los segmentos, indigentes o más pobres de la población, se les niegan; acto de discriminación que les hace perder ese carácter previsional, que le quieren dar. De esta forma no se les otorga ninguna de las dos calidades.

Dado que en Chile, no se han respetado los derechos de la víctimas sobrevivientes de acuerdo a los tratados internacionales que el Estado de Chile suscribió, a pesar del tiempo transcurrido y considerando la situación actual de las víctimas, se ven obligadas a solicitar se le otorguen los beneficios asistenciales que el Estado concede a los indigentes o personas de los estratos más vulnerables, de acuerdo a legislación interna vigente.

Este es el motivo de dirigirme a UD, respetada Señora Presidente, con el objetivo de solicitarle tenga a bien considerar favorablemente el Anteproyecto de Ley titulado “Adopción de medidas para acceso de beneficiarios de ley Valech a aporte previsional solidario de vejez con iguales requisitos y derechos que resto de los pensionados”, patrocinado por la Diputada Marcela Hernando y aprobado en la Cámara de Diputados con fecha 12 de abril 2017.

En dicho anteproyecto se le solicita a usted, como máxima autoridad, que instruya a los Ministros del Trabajo y Previsión Social y de Hacienda, para llamar a un consejo consultivo previsional, con el objetivo de analizar el acceso de los beneficiarios de la Ley Valech al Aporte Previsional Solidario de Vejez. Considero de justicia que se termine con la discriminación de los beneficiarios de las leyes de reparación, frente a los beneficios que entrega el Pilar Solidario, del sistema de Previsión Social de nuestro país; menos aun cuando en su plataforma institucional, se nos menciona como beneficiarios para luego, esgrimir diversas razones para bloquearnos en el sistema.

Es ampliamente conocida, la situación de pobreza y de enfermedad, en la que se nos tiene sumidos, por la ausencia de una Ley de Reparación que pudiera en justicia sacarnos de esta situación en que hemos sido sumidos, por responsabilidad del Estado de Chile, por las razones que UD muy bien conoce y que lamentablemente hasta el día de hoy, no hemos logrado que el Estado de Chile administrado, desde el regreso de la democracia, por diversos Presidentes de la República, cumplan con los Tratados Internacionales suscritos.

Mientras esto suceda, sería una buena forma, de que su Excelencia, ayudara a mitigar la angustiosa situación de las miles de personas, memoria viviente de la etapa más oscura de nuestro país. En la esperanza que mi solicitud tenga una buena acogida, me despido respetuosamente de UD.

Nelly Cárcamo Vargas

Presidente Nacional de la UNExPP de Chile

Osorno, 07 de mayo de 2017.

Santiago de Chile, 27 de mayo 2017

Crónica Digital