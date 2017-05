DIPUTADA CARIOLA Y PROPUESTAS SOBRE CONCESIONES: “SEGUIR PRIVATIZANDO LOS DERECHOS SOCIALES ES UNA VISIÓN IDEOLÓGICA”

El Ministerio de Salud aún no entrega patrocinio a “Ley Salvador”, propuesta impulsada por la diputada Cariola que retira la construcción de hospitales de la ley de obras públicas.

– Según las conclusiones de una comisión investigadora que se llevó a cabo en la Cámara de diputados, bajo el modelo de concesiones cambiar un enchufe tiene un costo para el Estado de 800 mil pesos.

La presidenta de la Comisión de Salud, diputada Karol Cariola, fue enfática en rechazar la propuesta de la ahora candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, quien en el plano de la salud ha planteado la concesión hospitalaria como fórmula para su construcción, medida que fue rechazada a comienzos del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet luego de diversas movilizaciones impulsadas por los trabajadores del Hospital Salvador.

“Lo que le puedo decir a la senadora Goic es que los únicos sobreideologizados acá son los que han demostrado que quieren privatizarlo todo, esa es una visión y es una visión ideológica. Seguir privatizando los derechos sociales es una visión ideológica, y esa visión ideológica nosotros ya hemos dado cuenta desde la ciudadanía, desde acciones concretas como fue la construcción de hospitales concesionados, que no da resultados positivos para la ciudadanía”, expresó Cariola.

La representante de Independencia y Recoleta agregó que “cuando la senadora Goic trae a colación este tema a pito de nada por lo demás, porque ella sabe perfectamente cuál es la decisión política que ha planteado la presidenta de la República respecto de las concesiones, sabe cuales son las consecuencias, sabe perfectamente lo abusivo que son los contratos que dejó establecidos Sebastián Piñera y que tiró por debajo de la puerta a Contraloría para dejarlos amarrados para este gobierno”.

Y continuó: “las concesiones hospitalarias no son más rápidas, no son más eficientes, y tampoco son más baratas, por el contrario, ha quedado demostrado que con la construcción de un hospital concesionado se podrían haber construido tres”.

La diputada, autora de la Ley Salvador, moción que retira la construcción y explotación de infraestructura hospitalaria de la actual Ley de Concesiones en Obras Públicas, recordó que “todavía hemos tenido que lidiar con el gran negocio que llevaron adelante en el Hospital Salvador donde hasta ahora el Gobierno no ha cumplido el compromiso que hace dos años firmó con los dirigentes (del hospital) para modificar el contrato de la concesión del hospital, donde no solo se le entregan “premios” millonarios -y digo premios porque así se llaman en el contrato- por los avances de la construcción, millonarios a estas empresas concesionarias que cuando tuvieron que licitar los proyectos para la construcción directa por parte del Estado, lo único que hicieron fue coludirse entre ellos, poner precios altos, absolutamente por sobre las reglas reales respecto de lo que a ellos les sale la construcción del metro cuadrado para abusar del sistema y generar la sensación que no se pueden construir hospitales de forma directa”.

Cariola cuestionó la nueva propuesta de la senadora sobre una Agencia constructora de hospitales y, tomando la iniciativa, propuso que ésta sea una del Estado.

“Recojo esa idea, pero lo planteo desde el plano del Estado. Una agencia estatal constructora de hospitales, para que de una vez por todas el Estado invierta los recursos de todos los chilenos, como corresponde, y particularmente en una necesidad”.

En la ocasión Cariola cuestionó el cambio de discurso de la senadora, quien previo a su postulación por la presidencia “había planteado apoyo irrestricto a las definiciones políticas que había tomado la presidenta (Bachelet), sin embargo ahora en una campaña presidencial utilizar la salud de los chilenos como un elemento de diferenciación a partir de un calculo electoral. Me parece que no corresponde”.

Finalmente la diputada hizo un llamado al Ejecutivo a que escuche las propuestas de los parlamentarios y patrocine la “Ley Salvador”, la que fuera presentada a la autoridad de salud en septiembre de 2014 luego de un extenso paro de los funcionarios y trabajadores de dicho recinto hospitalario debido a su inminente concesión.

“Le pedimos a la ministra que más que tomar en consideración los consejos del Banco Mundial, que tome en consideración los consejos que hemos venido poniendo sobre la mesa desde hace más de tres años, los parlamentarios que hemos dicho con todos los elementos sobre la mesa, que las concesiones hospitalarias son más caras, son menos eficientes, y además, son un negocio a costa de la salud de la ciudadanía”, culminó.

Santiago de Chile, 10 de mayo 2017

Crónica Digital