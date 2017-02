GUILLERMO TEILLIER DESDE SUECIA “LA DERECHA ESTÁ EMPEÑADA EN VOLVER A GANAR EL GOBIERNO Y SERÁ UNA DISPUTA SERIA”

En Suecia, el diputado y presidente del Partido Comunista de Chile Guillermo Teillier, se reunió con cerca de 50 militantes y simpatizantes del partido en la Sede de la Federación Víctor Jara en Estocolmo.

El diputado, quien se encuentra de vacaciones y compartiendo con los militantes en Suecia, no ignoró el gran revuelo causado por un twitter de José Antonio Kast, acusando al parlamentario comunista de viajar con pasaporte diplomático, entre otras cosas.

“Estamos en receso legislativo y el diputado sabe que no se ocupan los pasaportes diplomáticos, esos están reservados para las misiones parlamentarias. No es otra cosa que generar maledicencia en la opinión pública”, respondió Teillier a Kast y sus infundadas acusaciones.

“Me encuentro en este momento de vacaciones. Esto ha suscitado una noticia bomba en Chile, como si yo hubiera robado el Banco Central o alguna cosa así y la hacen estos tipos que se han apropiado de las riquezas de Chile como en caso SQM, Penta, etc”, mencionó el diputado.

“Yo he venido a visitar a mis familias, que están aquí en Estocolmo y en Praga desde hace más de 40 años. A ellos no los he visto más de cuatro veces durante todo ese tiempo”, comentó Teillier.

“Creo que estoy usando un derecho de ver a mi familia, ya que ellos no viajan a Chile”, agregó.

Con respecto a viajar en clase ejecutiva, el presidente del PC argumentó que “he viajado muchas veces en primera clase o ejecutiva. Durante la clandestinidad salí muchas veces del país y muchos tramos los tuve que hacer en primera. Algunos dicen que uno se aburguesó o que se está adaptando a la vida de diputado que de seguro muchos llevan. Viajar en primera no cambia mi carácter de comunista ni revolucionario, por eso arriesgué mi vida volviendo al país, donde muchos compañeros cayeron”.

UN AÑO COMPLEJO

Entrando en materia contingente de Chile, el diputado Teillier explicó que Chile vive una situación compleja. “La derecha está empeñada en volver a ganar el gobierno y será una disputa seria. Es probable que las votaciones sean muy estrechas”, mencionó.

“La derecha se ha aprovechado de las condiciones económicas y también de los desastres naturales, acusando que el gobierno ha actuado de manera ineficiente. La economía ha tenido un rendimiento bajo por el precio del cobre principalmente, pero en ningún caso estamos estancados”, agregó el diputado.

REFORMAS: MUCHOS LOGROS, MUCHO QUE SEGUIR AVANZANDO

Con respecto a las reformas planteadas en estos tres años de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, el diputado Teillier profundizó acerca de los grandes hitos y proyectos que han destacado en este periodo, tales como las reformas tributaria, laboral y el proyecto de gratuidad.

“Este gobierno hizo una reforma tributaria que implicó un 10% del PIB al año. Si bien hizo bajar la desigualdad, solo disminuyó un par de décimas. La desigualdad se mantiene igual. El país desde el punto de vista macroeconómico ha crecido, pero no ha sido suficiente para mantener al resto de la sociedad”, señaló.

“Además esto no es suficiente, teniendo en cuenta que bajo el sistema financiero especulativo, un 30% del PIB se escapa fuera de las fronteras del país”, agregó Teillier.

“La reforma laboral fue mutilada en el Tribunal Constitucional por una maniobra de la derecha. A pesar de aquello, fue un gran avance sustancial para los trabajadores chilenos. Cambia radicalmente la negociación colectiva y ya no podrán reemplazar a los huelguistas”, destacó el diputado.

“En la gratuidad de la educación superior el año pasado 150.000 jóvenes pudieron estudiar de manera gratuita. Ahora ingresarán otros 150 mil, incluyendo a estudiantes de Institutos Profesionales y de Centros de Formación Técnica. Al finalizar el gobierno de la Presidenta Bachelet, serán 500.000”, aseguró el presidente del PC.

“Aprobamos la reforma electoral; se acabó el sistema binominal y pasamos a un sistema proporcional corregido. Se le añade también la aprobación en primer trámite de la despenalización del aborto, el Ministerio de la Mujer, la reforma de la Nueva Educación Pública (desmunicipalización) y tenemos las bases ciudadanas para una Nueva Constitución, entre otros proyectos”, agregó el diputado Teillier a la lista de iniciativas aprobadas en el gobierno de la Presidenta Bachelet

REFICHAJE Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

Sin duda uno de los temas contingentes en este receso legislativo ha sido la capacidad de los partidos de refichar a sus antiguos militantes y captar nuevos inscritos. En esta línea, el presidente del PC manifestó que “si nosotros seguimos este mismo ritmo vamos a poder legalizarnos. En el fichaje de militantes nuevos se ha producido un fenómeno muy importante, ya que la mayoría son muy jóvenes”.

“Es una tarea difícil, compleja. Nosotros hasta el 15 de abril vamos a estar en eso”, señala el diputado.

“No sacamos nada con discutir sobre candidatos o alianzas si no estamos con el partido legalizado. Si el partido no está legalizado, no podremos llevar candidatos al Congreso ni tampoco tener financiamiento estatal, hasta podríamos perder nuestro patrimonio que tanto nos ha costado recuperar”, agrega Teillier.

Con respecto a la relación del Partido Comunista y las organizaciones o movimientos sociales, el diputado Teillier respondió a esta suerte de “campaña mediática” donde se establecía que por participar en el gobierno e impulsar las reformas, el PC se ha debilitado en el mundo social.

“El Partido Comunista es parte de este gobierno con un solo objetivo: impulsar las reformas estructurales planteadas por nuestro partido y desde luego las banderas de lucha del movimiento social del 2011 hacia adelante”, argumentó el presidente del PC.

En el mismo plano, Teillier mencionó que “las elecciones se pueden ganar o se pueden perder. No hay que estar siempre adelante, pero si es importante tener una fuerza suficiente como para generar dirección. Por supuesto que es mejor si se gana la directiva porque existe capacidad de conducción”.

“En el mundo privado hemos aumentado nuestra inserción con gente muy nueva”, agregó.

Con respecto a la incidencia del partido en el mundo estudiantil, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier señaló que “en el plano juvenil, algunos plantearon que íbamos a desaparecer. Sin embargo, hasta El Mercurio tuvo que reconocer que las Juventudes Comunistas son las que más federaciones han ganado durante el año pasado”.

“Claramente se puede pagar un costo al momento de participar en un gobierno, pero sacando cuentas, da la impresión que hemos ganado también”, concluyó.

Santiago de Chile, 11 de febrero 2017

Crónica Digital

