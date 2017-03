EX PRESOS POLÍTICOS/AS SE TOMAN EL INDH DE SANTIAGO Y REGIONES

Desde el lunes 6 de marzo, Dirigentes de la Asociación Nacional de Ex Presos/as Políticos/os Salvador Allende, nos tomamos las sedes de Santiago, Arica, Antofagasta y Puerto Montt del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, como comienzo de las movilizaciones, por la no respuesta de gobierno al Petitorio de 10 puntos consensuado por las organizaciones.

Los sobrevivientes, ex presos/as políticos/as de la dictadura, retomamos las movilizaciones, cuyo petitorio comprende en resumen: Fin a los 50 años de silencio e impunidad sobre las torturas y crímenes de la dictadura. Calificación permanente de las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos. No aceptar los antecedentes anti judiciales por parte de la ex dictadura cívica militar. Además de cumplir con la propuesta sobre vivienda, salud, programa Prais y listas de espera. Heredabilidad de los modestos, sin discriminación de género en los beneficios que se acuerden con el Estado. Además de la Homologación de las reparaciones, como fue propuesta por la Comisión Valech a todas las víctimas de la Dictadura por igual.

Las Tomas son indefinidas, hasta tener unas respuestas satisfactorias del Gobierno

RICARDO KLAPP SANTA CRUZ

Santiago de Chile, 8 de marzo 2017

Crónica Digital