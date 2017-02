MARADONA CUESTIONA CON DUREZA POLÍTICAS DE MACRI

Sin tapujos, como es su costumbre, el exastro de fútbol argentino Diego Armando Maradona cuestionó con dureza las políticas gubernamentales del presidente Mauricio Macri y llamó a la unidad.

En un video difundido hoy en internet, del que se hicieron eco varios medios locales, el Pelusa felicitó al líder del sindicato de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, tras lograr un convenio salarial efectivo para ese gremio después de varias jornadas de paro y movilizaciones.

‘Palazzo, quiero darte un abrazo enorme porque ganaste y porque nos haces sentir cada vez más cerca de que podemos’, apuntó Maradona.

El 10 fue más allá y dijo: no cambiemos -en referencia al nombre de la alianza política que gobierna Argentina-, ‘cambiemos los huevos, ganemos y no se me quiebren muchachos’.

Hay un tipo que se llama Maradona que vive en Dubai y que no lo pueden quebrar de ninguna manera. Todos juntos, prosiguió el Pibe de Oro, volveremos y esa es la consigna que tenemos que tener.

En su corto video de apenas un minuto y medio y medio, difundido por el propio Palazzo en su cuenta oficial en twitter, llamó a unirse.

‘No nos dividamos más, vamos a unirnos que estos son más fáciles que jugar con chiquitos de cinco años a la pelota. Un abrazo grande, los quiero mucho, Viva Argentina’, concluyó.

Buenos Aires, 23 de febrero 2017

Crónica Digital /PL