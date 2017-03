Por Leonardo Cáceres C.:DESPEDIDA A UN GRANDE DEL PERIODISMO LATINOAMERICANO

Pablo Piacentini, periodista argentino, se fue definitivamente durante el sueño en la primera madrugada de marzo. Seguramente su nombre no dice nada a las actuales generaciones, pero él fue uno de los más notables y destacados profesionales argentinos comprometidos con Chile y el Tercer Mundo.

Desde mediados de los años 60 del siglo pasado vino tantas veces a Chile, que se convirtió en amigo entrañable de políticos y periodistas. Mario Dujisín, en ese entonces redactor de la Oficina de Informaciones en la Moneda, recuerda que durante el período de la Unidad Popular sólo había tres periodistas que tenían acceso libre al presidente Allende. Uno de ellos era el argentino.

Él participó en la creación de la agencia de noticias del Tercer Mundo, Inter Press Service (IPS). Su fundador y mítico director, Roberto Savio, reconoció en una ocasión que “yo soy la madre de IPS. Piacentini es el verdadero padre de la agencia”. Ello porque la agencia nació en Roma cuando Savio, que había creado en 1961 la agencia Roman Press Service, había lanzado la idea de que el mundo estaba cambiando y que los países del sur tenían derecho a ser tomados en cuenta por el periodismo mundial.

Fue entonces que apareció en la capital italiana un joven argentino, estudiante de una maestría de ciencias políticas, que le comunicó a Savio que allí estaba para crear de inmediato la nueva agencia. Él mismo designó a los corresponsales en América Latina y se convirtió en editor de los materiales que poco después comenzaron a llegar. Más tarde, en febrero de 1964, se trasladó a Buenos Aires y Santiago como director de IPS para América Latina.

Paralelamente fue contratado como jefe de la sección internacional del influyente diario Clarín de Buenos Aires, junto a un grupo de destacados jóvenes periodistas, como Horacio Verbitski y Luis Guagnini. Verbitsky recuerda que “Clarín trataba de blanquear su historia de complicidad con la dictadura y a nosotros (peronistas) nos venía muy bien para expresar nuestras posiciones en un medio masivo”.

Para el golpe de estado en Chile, septiembre de 1973, Piacentini ingresó al país en el primer avión que pudo entrar tras la veda y el toque de queda impuesto por los militares. Y fue entonces cuando conocí otra faceta suya.

El me buscó –yo había sido hasta el martes 11 de septiembre jefe de prensa de Radio Magallanes- y me reveló que había visto en el despacho del general que actuaba como intendente de Santiago una lista de “buscados”, y entre ellos estaba mi nombre. Se empeñó entonces en asilarme en la embajada argentina y me hizo entrar al lugar junto a él, mientras yo cargaba su pesada grabadora, y él explicó a los militares que cercaban la embajada, en su mejor tono de porteño, que yo era su imprescindible ayudante.

Piacentini estuvo siempre comprometido profesional y personalmente con Chile y los chilenos. La idea que lo llevó a crear IPS y poco después Los Cuadernos del Tercer Mundo, se resume en el desequilibrio informativo mundial, concentrado casi exclusivamente en los países desarrollados, y que sólo destinan espacio para el Tercer Mundo cuando éstos sufren desastres naturales. Lo dramático es que esa afirmación, tan actual y vigente hoy día, es de hace más de 50 años.

Preocupado de mil cosas simultáneamente, él sacó de Chile semanas después mi preciada máquina de escribir portátil y me la envió a la ciudad de Corrientes, donde yo estaba “confinado” por el gobierno democrático de Juan Dgo. Perón. Su propósito era que yo escribiera en ese período un capítulo del libro que se editó poco después en Buenos Aires por la editorial Crisis sobre el golpe en Chile. Creo que este fue uno de los primeros libros de testimonio sobre lo sucedido en nuestro país.

A principios de 1974 había emigrado, junto a periodistas de primera línea, como el propio Verbitsky, Pablo Giussani, Juan Gelman y otros, al recién creado diario Noticias, en cuya sección internacional me tocó trabajar compartiendo la mesa con el político uruguayo Zelmar Michelini, quien poco después fue secuestrado y asesinado por un comando de la siniestra Triple A.

Era un argentino atípico. Pese a ser porteño al cien por ciento, era de una modestia personal impresionante. Roberto Savio escribió a su muerte que se fue “con la discreción y la tranquilidad que lo han acompañado toda la vida”. Sólo después de su fallecimiento en Roma sus amigos se enteraron que el presidente de Chile, Salvador Allende, le confirió en su período la Orden al Mérito Bernardo O`Higgins. Debe haber sido uno de los pocos, o quizás el único, periodista argentino en recibir esa distinción.

En el lugar en que estuviera, él ayudó a los chilenos en el combate contra la dictadura. Es habitual reconocer que en Chile somos mal agradecidos y tendemos a olvidar a quienes nos tendieron una mano, en momentos claves de nuestra historia nacional y personal.

Tendríamos por lo tanto que revisar esa actitud y recordar, por ejemplo, a los periodistas, locutores y técnicos chilenos que transmitieron programas radiales desde Moscú, Berlín, Praga, La Habana, Argelia, Australia, que fueron escuchados por miles de chilenos en el interior del país y que colaboraron a salvar vidas y a denunciar los crímenes de la dictadura. Estos programas no se hicieron de la nada, sino gracias al trabajo permanente y persistente de muchos, chilenos y extranjeros, en muy distintos países.

La última vez que vi a Pablo fue en Roma, en 1983. Pero nunca he olvidado ni olvidaré que él probablemente me salvó la vida.

Por Leonardo Cáceres C

Santiago de Chile, 6 de marzo 2017

Crónica Digital