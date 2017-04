CÁMARA DE DIPUTADOS DECLARA ADMISIBLE PROYECTO DE REDUCCIÓN DE JORNADA LABORAL

“Teníamos la convicción de que esto era admisible y por lo tanto, lo defendimos como tal. Estamos contentos. Este es un primer paso”, señaló la diputada comunista Camila Vallejo.



Con 41 votos por la admisibilidad se aprobó este miércoles 5 de abril la admisibilidad del Proyecto de Ley que rebaja la jornada laboral de 45 a 40 horas, presentado por la bancada de diputados PC.

La Secretaría de la Cámara recomendó que el proyecto fuera declarado inadmisible por considerar que el proyecto modificaba la base de cálculo de las remuneraciones, lo que es de atribución exclusivas de la Presidenta de la República. Ante ello la autora del proyecto, Camila Vallejo pidió que se votara en sala la admisibilidad, conforme al reglamento.

La diputada PC señaló en su argumentación: “Nosotros sostenemos que esa interpretación extensiva no es correcta, porque desequilibra los poderes del Estado y contraviene el principio general de Formación de la Ley que está en el inicio del artículo 65 y que señala que las leyes pueden tener origen en la Cámara de Diputados o en el Senado, por mensaje que dirija el Presidente de la República o por moción de cualquiera de sus miembros”. A eso agregó que “es necesario detenerse en el hecho que el proyecto dispone que las remuneraciones no se alteran, lo que en nuestra historia legislativa reciente fue una consideración muy importante para la admisibilidad de la rebaja de la jornada de trabajo en 2005, promovida por una indicación de tres senadores demócratacristianos”.

Fueron 41 diputadas y diputados los que estuvieron por la admisibilidad, mientras que 21 votaron por la inadmisibilidad y 9 se abstuvieron. Con esto se da inicio a la tramitación del proyecto que ahora será estudiado por la Comisión de Trabajo de la Cámara . Tras el resultado, Vallejo señaló: “Teníamos la convicción de que esto era admisible y por lo tanto, lo defendimos como tal. Estamos contentos. Este es un primer paso. Hay varias cosas que hay que ir aterrizando de acuerdo a los sectores productivos”.