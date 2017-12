AMNISTÍA INTERNACIONAL SOLICITA CAMBIO DE FISCAL EN CASO DE SECUESTRO DE LONKO VÍCTOR QUEIPUL COMO MEDIDA FUNDAMENTAL PARA GENERAR CONFIANZA EN LA INVESTIGACIÓN

En el contexto del Día Internacional de los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional destaca el rol del lonko Víctor Queipul por su defensa de los territorios ancestrales, la protección de la identidad cultural y espiritual, y por su lucha por la autodeterminación. “Muchos defensores destapan abusos y violaciones a los derechos humanos; sin embargo, en muchos casos son acosados y hostigados por esto. Tal es el caso del lonko Víctor Queipul, quien- tras una larga historia de acoso policial y criminalización- en junio del año pasado fue secuestrado durante ocho horas, allí fue amarrado, golpeado y amenazado de muerte debido a su labor”, menciona Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía InternacionalChile.

El lonko Queipul no ha promovido la violencia como medio de lucha y nunca ha sido condenado por ningún delito, pese a haber sido imputado por delitos menores (desórdenes públicos o daños simples) en múltiples ocasiones. En la actualidad el lonko tiene tres causas abiertas en su contra por ese tipo de acciones.. Para Amnistía Internacional es preocupante que el fiscal asignado para investigar la querella por el secuestro y torturas de los que fue víctima el lonko Queipul, tenga también asignada la investigación de algunas de esas causas en las cuales el lonko es imputado.

“Hacemos un enérgico llamado a la Fiscalía para que asegure el avance de una investigación transparente, independiente e imparcial de la querella presentada por el lonko Queipul en relación al terrible delito del cual fue víctima. No se avanza adecuadamente en la investigación de este terrible hecho, si no se cambia el fiscal a cargo del caso por uno que no tenga causas en contra de él”, menciona Ana Piquer.

El cambio de fiscal ya fue solicitado por el Instituto de Derechos Humanos (querellante en esta causa) a la Fiscalía Regional, pero esta solicitud fue denegada; esto pese que el cambio de fiscal es una medida fundamental para generar confianza en la investigación.

Amnistía Internacional considera que el caso del lonko Víctor Queipul debe tomarse como una señal de alerta extremadamente grave. Quienes defienden o apoyan la defensa del territorio por medios pacíficos no deben encontrar en el Estado una barrera para su trabajo ni menos un motivo de desconfianza, preocupación o temor. Por el contrario, el Estado debe ser quien les otorgue protección y garantías de poder ejercer su labor de defensa de manera segura y sin entorpecimientos indebidos.

“Para ello, es imprescindible que en casos como éstos se investiguen a fondo los hechos denunciados, se sancione a quienes resulten responsables, y se adopten medidas para que hechos como éstos no se vuelvan a repetir, concluye Ana Piquer”.

Santiago de Chile, 9 de diciembre 2017

