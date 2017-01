COMITÉ CENTRAL DEL PS DECIDIRÁ ESTE SÁBADO SI MANTIENE PARA EL 23 DE ABRIL LA REALIZACIÓN DE PRIMARIAS

La Mesa del Partido Socialista decidió esta tarde proponer al Comité Central de este sábado la mantención del itinerario trazado por el último Pleno del PS, y que sean los integrantes de esa instancia quienes ratifiquen si se realizan o no las primarias socialistas agendadas para el próximo 23 de Abril.

Según explicó la Presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, “este 21 de Enero el Comité Central del PS decidirá si mantiene el acuerdo vigente hasta el día de hoy tomado en el último pleno socialista de Noviembre. El Comité Central está facultado para reiterar el acuerdo o cambiarlo, y por lo tanto, nosotros no nos podemos adelantar absolutamente a nada”.

Allende aclaró que la decisión al interior de la Mesa de mantener la resolución del Pleno anterior para realizar primarias en Abril fue mayoritaria, reiterando que la decisión final le corresponderá al Comité Central del PS, que se realizará este sábado en el ex Congreso Nacional.

La timonel explicó que, en caso de que el Pleno PS ratifique la decisión de mantener las primarias del 23 de Abril, se deberá decidir las fechas tope de inscripción y si esta elección será abierta a la ciudadanía o exclusiva para la militancia, entre otros puntos.

En el caso contrario, si el pleno decida revocar el acuerdo tomado por el Comité Central de Noviembre, se abre la alternativa de votar durante el transcurso del encuentro agendado para este sábado.

Sin embargo, Isabel Allende señaló que la voluntad del Partido Socialista es que participen los 4 precandidatos de la centroizquierda en las primarias fijadas para el 23 de Abril.

“Ahora, nosotros no podemos forzar a nadie. Si hay una persona como hasta ahora ha dicho Ricardo Lagos, que probablemente no participe, nosotros no podemos ir contra su voluntad”, señaló la Presidenta del PS.

20 de enero 2017

