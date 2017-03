DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN VILLA GRIMALDI: TODAVÍA CANTAMOS Y EXIGIMOS NOS DIGAN DONDE ESTÁN

Con un acto masivo la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi conmemoró el Día Internacional de la Mujer este sábado 11. En esta ocasión el sitio de memoria reinauguró el memorial Jardín de las Rosas, tras reparar la fuente del espacio y renovar sus 191 placas de cerámica con nombres de mujeres detenidas desaparecidas y asesinadas por los aparatos represivos de la dictadura cívico militar.

La reapertura del Jardín adquirió gran emotividad, cuando el Coro Voces de la Rebeldía, integrado por ex prisioneras y ex prisioneros, interpretó la canción “Todavía cantamos” de Víctor Heredia, a cuyos sones las asistentes alzaron pancartas con los rostros de las mujeres. Tras esta acción se trasladaron al salón de actos del recinto, donde continuó el evento con el saludo del directorio de la Corporación a cargo de la ex presa política Zabrina Pérez.

En su alocución la dirigente hizo un recuento histórico de diversas experiencias de organización y lucha de las mujeres. Haciendo incapié en la relación estrecha de estas con los esfuerzos del conjunto de los pobres y explotados por construir un sistema social, económico, político y cultural más justo. “La lucha de las mujeres por sus derechos está y debe estar ligada a la lucha por los derechos del pueblo”, manifestó Zabrina.

Pérez finalizó su intervención reiterando las exigencias de verdad y justicia para las víctimas del terrorismo de Estado. “En 40 años no ha existido voluntad política de ningún gobierno por acelerar los procesos y condenar a todos los perpetradores. No sólo a los militares, también a los civiles, responsables ideológicos del golpe y sus consecuencias. Por esto sólo cabe reiterar que no habrá ni perdón ni olvido y mantendremos en alto la exigencia de juicio a los culpables, a todos ellos” culminó.

El acto recibió el saludo por escrito de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, quien valoró el homenaje a las mujeres caídas en la lucha por la recuperación de la democracia: “los sueños que estas mujeres levantaron y por los que lucharon, son los mismos por los que seguimos luchando todos y todas quienes queremos ver a Chile con mayores espacio de democracia, libertad, justicia y dignidad” expresó la mandataria.

Reconocimientos

Como ya es tradicional en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Villa Grimaldi, la Corporación decidió destacar los aportes a la lucha por los derechos de la mujer de tres dirigentas sociales representativas. En esta ocasión las menciones recayeron en Teresa Izquierdo, secretaria general de Villa Grimaldi, fallecida en febrero de 2016, en Doris González, presidenta actual del Movimiento de Pobladores UKAMAU y en la joven estudiante Bárbara Brito, vicepresidenta de la FECH, dirigente de la organización Pan y Rosas Teresa Flores y vocera de la Coordinadora Ni Una Menos, entidad que busca erradicar la violencia contra la mujer.

Artistas

El acto fue amenizado por la joven Trigal Gallegos, quien deleitó al público con canciones de Violeta Parra, el grupo Las Pecadoras que aportaron el ritmo y la energía de la cueca brava y la agrupación Cantoría Popular de Mujeres de El Bosque, quienes impactaron por la calidad y delicadeza de sus interpretaciones de música latinoamericana.

Santiago de Chile, 12 de marzo 2017

Crónica Digital / villagrimaldi.cl