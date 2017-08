Por: Aucan Huilcaman: VENEZUELA Y EL DERECHO A LA AUTODETERMINACION DE LOS PUEBLOS

Últimamente en casi dos décadas se han realizado dos Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Ambas se han efectuados en un marco de alta tensiones y controversias entre los venezolanos. La primera 1999, no estuvo exentas de posiciones contrarias y de resistencia al cambio, en donde evidentementesubyacen los intereses económicosy muy especialmente por la naturaleza y característicasde los actos constitucionales fundacionales.

Da la impresión que la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, habría sido un acto arbitrario, ilegale inconstitucional de parte del gobierno de Nicolás Maduro, cabe tener en cuenta que la Constitución política de la República Bolivariana de Venezuela, prevé en sus disposiciones las instituciones que tienen las competencias y facultades para convocar a un evento de esta naturalezay que pueden convocar a una reforma, un plebiscito o una Asamblea Nacional Constituyentes, entre ellos, el presidente de la Republica juntos a sus ministros, en definitiva, en esta oportunidad el presidente de la Republica ejerció una facultad Constitucional prevista en la norma.

Asimismo, pareciera que el Consejo Nacional Electoral CNE, fuere funcional al gobierno de turno, esto resulta un total absurdo, debido, a que todos los órganos electorales en un “estado de derecho” sus funciones están estipuladas en la ley, seríacomo pensar y aceptar que en Chile el Servicio Electoral SERVEL tomara una posición de rebeldía para satisfacer un sector de la sociedad y entrara en actuaciones propias de un desacato institucional y todo desacato también está previsto en el ordenamiento jurídico de un Estado. En definitiva el Consejo Nacional Electoral cumplió con su función institucional y organizó las elecciones, entre ellas informar a todos los ciudadanos y recibir en el tiempo previsto los nombres de los candidatos que ejercieron el derecho a competir y sin discriminación política, ni de ningún tipo. Sin embargo, en el caso de los Pueblos Indígenas, se reconoció y se ejerció una distinción procedimental porque estos Pueblos gozan de un estatuto jurídico especial y que abordaré seguidamente.

El sistema de votación en Venezuela, “es el mejor del mundo” lo dijo el ex presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter el año 2012 luego de muchas verificaciones y cobra fuerza lo de “ver para creer”, esta situación lo pude constatar, teniendo en cuenta mi participación en otras elecciones cuando estuve de observador de los acuerdos de Paz en la Misión de Naciones Unidas en Guatemala MINUGUA.

Para otorgar credibilidad y trasparencia en las elecciones el gobierno Bolivariano ha dispuesto de la más alta tecnología estableciendo un sistema biométrico que en base a mi experiencia “in situ”, lo podría exponer en cuatro pasos consecutivos y explicaré esta situación porque no tan solo constituye una novedad para mi desempeño, sino, porque éste sistema no existe en otros países. En primer lugar, se iniciacon la exhibición de la cedula nacional de identidad, establecido en un registro que dispone previamente la mesa electoral y si resulta coincidente, este da un visto bueno y se debe contrastar con los antecedentes tecnológicos y éste representa el segundo paso en donde debe coincidir todos los datos proporcionados por quien esta votando, si coincide en el sistema aparece el nombre, la huella digital y una fotografía que la misma persona debe reconocer y aceptar que es él o ella. Luego completa el tercer paso y se dirige a emitir su voto de manera secreta y una vez el elector que haya emitido su voto, la maquina le entrega un voto impreso que el votante debe confirmar su preferencia y seguidamente deposita su voto en una ánfora y antes de retirarse de la mesa firma un libro como prueba que emitió soberanamente su voto. Estos cuatro pasostambién ponen de relieve la familiarización con el sistema biométrico.

En un numero de ocho lugares, que me correspondió verificar las elecciones constaté que la actuación de cada persona no estaba sujeto a coacciones u amenazas en el ejercicio soberano en la emisión de su voto, hice seguimiento a varias personas que estaban en las filas hasta la manifestación de su voto y no pude observar la injerencia de persona ajena.

Durante la semana que permanecí en Caracas pude apreciar que las tensiones y controversias que se vive en Venezuela tiene su origen en gran medida en los cambios institucionales que se han establecidos con la llegada del extinto presidente Hugo Chávez, en donde no tan solo se produce un contrapeso en las relaciones de poder, sino, los sectores excluidos históricamente pasan administrar el Estado Venezolano, a modo de ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia, está compuesto preferentemente por personas de extracción humilde, es decir, su desempeño en el Tribunal está determinado por sus méritos y competencias y no su extracción social como comúnmente suele ocurrir con estos poderes en américa Latina y el Caribe,

Los medios de comunicación internacional en Venezuela han desempeñado de manera muy nítida y eficaz el verdadero sentido el cuarto poder y los medios de comunicaciones nacionales mayoritariamente no han hechos más que reproducir cómodamente los mensaje e imágenes de la industria de los medios de comunicaciones internacionales. A modo de ejemplo Airfrance y Avianca suspendieron sus vuelos a Caracas, sin embargo, otras empresas aéreas siguieron operando con total normalidad, sin embargo, la normalidad no fue noticia, pero Airfrance y Avianca, si ayudaron crear incertidumbres innecesarias.

Si tuviera que hacer una comparación Venezuela esLibia del norte de Africa de hoy, por el solo hecho de tener la reserva más grande del mundo del recurso energético del petróleo y el boicot empresarial tiene similares característicascon el Chile del 70 al 73.

Resulta de suma importancia tener en cuenta que la realización de la Asamblea Nacional Constituyente, es un acto de la autodeterminación de los Pueblos y no está sujeto a la aprobación de otro Estado, aunque tiene el derecho a emitirsu opinión y el derecho de autodeterminación es un principio del derecho internacional que está en completa coherencia con la Carta de Naciones Unidas, a partir de estos principios fundamentales que rigen las relaciones multilaterales de los Estados, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas llamó a respetar las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela.

El derecho a la protesta, está garantizado como en cualquier “estado de derecho” y a parir de esta situación se han dado todas las manifestaciones que se han conocidos antes y durante el desarrollo de la elección de los constituyentes y que hay presos los hay y por ellos personalmente había invitado a la esposa de Leopoldo López a que visitara a los presos políticos Mapuche, aunque hay una gran diferencia en los derechos que se vulneran con el Pueblo Mapuche desde los actos coercitivos militares denominado “Pacificación de la Araucanía” hasta el día de hoy.

Por otro lado, la elección de un numero de ocho constituyentes provenientes de diferentes Pueblos Indígenas, constituye un hecho de alta significación, ya lo es con los derechos estipulados en la Constitución Política Bolivariana que van desde los derechos tangibles e intangibles referidos a las tierras, territorios, recursos, propiedad intelectual, biodiversidad y desarrollo, cultura, idioma entre otros. Dos hechos distinguen esta nueva situación política. En primer lugar, el procedimiento respeta el derecho de la libre determinaciónen completa coherencia con el derecho internacional sobre la libre determinación indígena establecido en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, mayoritariamente a los Pueblos Indígenas en América y el Caribe –AbyaYala, se le concede el derecho a la consulta, en este caso se pone en evidencia una abismante diferencia entre la consulta y el derecho a la autodeterminación y basta con tener en cuenta que cada consulta que se realizan en los diferentes países de México al sur para que sea cuestionada por su mala fe y Chile es el mejor ejemplo. En segundo lugar, los Constituyente Indígenas tienen como misión cautelar sus derechos adquiridos y aumentar otros lo que indica que están construyendo su destino en cierta armonía con el resto de la sociedad.

Por: Aucan Huilcaman

Caracas, 2 de agosto 2017

Crónica Digital