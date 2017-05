DIPUTADA PACHECO NO SE REPOSTULARÁ COMO CANDIDATA A DIPUTADA EN ELECCIONES DE NOVIEMBRE

Su decisión de no repostularse como candidata 20 en las elecciones parlamentarias de noviembre próximo, anunció la diputada socialista, Clemira Pacheco Rivas.

Al explicar las razones que la llevaron a tomar esta determinación, precisó que quiere ser consecuente con el apoyo que entregó al proyecto de ley que limita la reelección de los parlamentarios y que fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero que desde el 2012 está en el Senado sin mayores avances.

“La coherencia y la consecuencia son muy necesarias en política y lamento que este proyecto aún no se apruebe, pero siento que hay que honrar lo que uno se compromete y no por intereses particulares no hacer lo que corresponde”, puntualizó.

Agregó que tras 12 años como diputada por el distrito 45, -reelegida el 2013 con una alta votación que posibilitó el doblaje-, siente que ya cumplió un ciclo y que esta decisión fue meditada y reflexionada hace bastante tiempo.

“Creo que esto abrirá una oportunidad para que emerjan nuevos liderazgos y es importante que el Partido Socialista debe abrir estos espacios. Espero que el partido decida los candidatos, que se respeten algunos criterios, ojalá que sea alguien más joven y gente de la región, que esté acá, que haya tenido algún rol importante que le permita saber los problemas de esta región”, precisó.

Junto con eso, la diputada Pacheco hizo una crítica a la forma cómo se está desarrollando el quehacer político en el país y en especial en el conglomerado de gobierno.

“Siento que hay mucho desorden en la Nueva Mayoría, está poco claro el horizonte que permita decir por aquí vamos y esto es lo que queremos, en ese escenario los que más sufren son las personas que requieren tener respuestas, la Presidenta Bachelet ha hecho cambios pero estas peleas de intereses más pequeños no nos permiten avanzar”.

Asimismo criticó a las direcciones de los partidos políticos que, en su opinión, no cuidan liderazgo, en especial los femeninos. “Falta mayor participación de mujeres y siento que hay poco cuidado en ello y espero que esta actitud cambie”, recalcó.

Hizo presente también que su estilo de trabajo es de mayor cercanía, con oficinas y encargados en las seis comunas que le ha tocado representar, algo que claramente se verá afectado con el nuevo distrito que agrega cinco comunas más. “Ese estilo de trabajo que tenemos será difícil de desplegar y las más afectadas serán las comunas rurales y lo dije en su momento”.

Reconoció que si bien todo indica que tendría lo votos para asegurar su reelección, para ella eso no basta. “Uno no es solo un número y una cantidad de votos, hay un estilo de trabajo que me hubiese encantado que lo valoraran, que mi partido me hubiera dicho te necesitamos por tu estilo, por la forma como queremos hacer política, no por una cantidad de voto solamente”.

Finalmente también argumentó razones familiares para declinar su postulación por un cuarto periodo, para dedicarle más tiempo a sus hijas y nieto y también para concretar algunos proyectos personas. Agradeció al PS por haberle dado esta oportunidad y a las personas del distrito que la apoyaron y le permitieron ser elegida. En todo caso, recalcó que no se retirará de la actividad pública y que espera seguir aportando desde otra vereda.

Santiago de Chile, 29 de mayo 2017

Crónica Digital