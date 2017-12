POLICÍA CONFIRMA ARRESTO POR EXPLOSIÓN EN METRO DE NUEVA YORK, EE.UU.

El Departamento de Policía de la ciudad estadounidense de Nueva York (NYPD) confirmó hoy que tiene a un hombre bajo custodia tras la explosión registrada en el metro de la urbe, en el distrito de Manhattan.

Aunque medios locales hablaban de la posibilidad de varios heridos, las fuerzas del orden indicaron en Twitter que hasta el momento el sospechoso es la única persona con lesiones.

El NYPD reiteró en información preliminar que el hecho tuvo lugar en la intersección en de la calle 42 y Octava Avenida, llamó a evitar el área y comunicó que el metro se está saltando las paradas localizadas en Times Square y en la estación de autobuses de Port Authority.

De acuerdo con el diario New York Daily News, una fuente le comunicó que la policía había encontrado un dispositivo explosivo en el detenido, quien tenía cables conectados a su cuerpo. Por su parte, The New York Times divulgó que los viajeros que se encontraban bajo tierra cerca de la calle 40 y la Octava Avenida comenzaron a huir después de que se escuchara un sonido fuerte y amortiguado en la estación de metro de Port Authority.

Los agentes de policía, los bomberos y los oficiales de contraterrorismo del lugar intentaron despejar a las personas presentes en la estación de autobuses y el lado oeste de la avenida mientras sonaban las sirenas, precisó el medio.

Anteriormente el NYPD dio a conocer que estaba evacuando las líneas A, C y E del servicio subterráneo, en respuesta a la explosión que según diversos medios se registró alrededor de las 07:30 hora local.

El alcalde de la urbe, Bill de Blasio, y el presidente Donald Trump fueron informados sobre la situación.

A su vez, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Coumo, escribió en su cuenta de Twitter que se encontraba en el lugar del hecho en Port Authority y fue actualizado sobre lo ocurrido.

El NYPD, el Departamento de Bomberos y los primeros socorristas están trabajando para asegurar el área y se está llevando a cabo una investigación, escribió el gobernante estatal en la red social.

La terminal de autobuses, que da servicio a los ómnibus entre Nueva York y el vecino estado de Nueva Jersey, así como a los de larga distancia por las líneas Greyhound y Peter Pan, tiene un movimiento promedio de 250 mil pasajeros por día.

Washington, 11 diciembre 2017

Crónica Digital /PL