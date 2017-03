ATRIA REPASA A PIÑERA: NO CUMPLE EL ESTÁNDAR DE UN PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Lo llamó a declinar su candidatura. Consideró que la información acerca de la compra de una propiedad de una hija de la presidenta Michelle Bachelet es un “intento por desviar la atención de cuestiones más graves que afectan a Sebastián Piñera”.

El candidato presidencial socialista Fernando Atria fustigó a Sebastián Piñera y consideró que con la difusión de una información respecto a la compra de una parcela por una hija de la Presidenta de la República, se intenta desviar la atención de la ciudadanía.

“Es casi gracioso el intento por desviar la atención de cuestiones harto más graves que afectan a Sebastián Piñera. Se trata de una parcela de media hectárea comprada en 6 millones de pesos. Yo lo encuentro ridículo”, afirmó.

“Presentarla como que estuviera vinculada a lo de Dominga es absurdo. Lo que muestra es la necesidad de buscar algún volador de luces que permita desviar la atención de cosas mucho más importantes”, agregó.

Luego fustigó la vinculación entre negocios y política y la defensa que ha hecho del ex Mandatario, la derecha.

“El standard que uno espera de la gente que pretende llegar a la primera magistratura no puede ser reducido al estándar legal. No sirve que uno diga yo merezco porque no he cometido un homicidio, no he robado, no he estafado, no he cometido delitos”, planteó.

“El standard que uno espera es superior a eso, continuó. Me he dedicado en mis negocios a eludir impuestos por muchos miles de millones de pesos, no es precisamente lo que uno espera de un presidente de la República”, afirmó.

Por otra parte, se refirió a la consulta ciudadana al interior de su colectividad fijada para el 23 de enero e indicó que “en las últimas semanas han surgido voces dentro de Partido Socialista que están llamando a que el partido ignore la decisión que se tomó de modo unánime en el Comité Central el 21 de enero y se cancele”

“Sería un error grave, primero porque el apoyo al candidato beneficiado sería un apoyo que vendría marcado por estos arreglos de cúpula”, manifestó.

“Eso implicaría simplemente saltarse la institucionalidad que tenemos. Es una decisión que ya está tomada. Espero que al final esto sea simplemente una larga vuelta en la cual partido va a quedar en vergüenza por cierto, pero que al final nos va a llevar al mismo punto que nos llevó el 21 de enero cuando se decidió realizar una consulta ciudadana de modo unánime en el comité central”, señaló.

Atria hizo estas declaraciones luego de concurrir a firmar un acuerdo con el Movimiento por la Liberación Homosexual (Movilh).

“El compromiso que venimos a asumir con el Movilh es parte evidente de nuestra propuesta programática”, aseguró

El “reconocimiento de la igualdad de género es una demanda social que hoy existe y las dificultades que esta agenda ha tenido no vienen del rechazo social sino de una institucionalidad que no está conectada con la ciudadanía,” concluyó.

Santiago de Chile, 21 de marzo 2017

Crónica Digital