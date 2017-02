NOCHE DE ISABEL PANTOJA Y LIDERAZGO CONFIRMADO DE CUBANA SUÁREZ

Fue la noche de Isabel Pantoja, ovacionada hasta la saciedad, y también la confirmación del liderazgo de la cubana Danay Suárez en el concurso internacional del 58 Festival de la Canción de Viña del Mar.

Para no variar la tercera velada de Viña del Mar arrancó el miércoles 22 de febrero y terminó hoy, hace apenas unas horas, pasadas las cuatro de la madrugada. Y la gran protagonista fue la artista española.

Lloró varias veces, porque su presentación tenía varias lecturas. La primera, su regreso a los escenarios internacionales después de purgar dos años de cárcel por evasión fiscal en España.

Luego, su sentido homenaje al desaparecido cantante mexicano Juan Gabriel y por último, exultante ante el cálido recibimiento de más de 15 mil espectadores en la Quinta Vergara de la Ciudad Jardín de Chile, 120 kilómetros al noroeste de Santiago.

Obtuvo para completa una actuación impecable, las gaviotas de plata, oro y una excepcional, de platino, en reconocimiento a la profesionalidad mostrada por la sevillana, con Se me enamora el alma, Era mi vida, y melodías de Juan Gabriel.

Ya en plena madrugada, la joven rapera cubana Danay Suárez, esta vez enfundada con un vestido largo azul, repitió su exitosa canción Yo aprendí y no sólo logró la misma nota anterior del jurado, 6,1 puntos, sino que arrancó aplausos y elogios.

Con un dominio absoluto de su voz y el manejo sobrio, a la vez intenso de sus timbres, se erigió como una de las favoritas a premios en el concurso. La máxima nota es de siete unidades y hasta ahora nadie ha superado los 6,1 de Danay.

Muy por debajo quedaron el chileno Daniel Parreguez y la mexicana Jass Reyes, esta última con la particularidad de que aspira asimismo a imponerse en el apartado de Reina de Belleza de Viña del Mar 2017.

A priori será cosa de esperar por la segunda oportunidad del español Salvador Beltrán, quien alcanzó seis puntos anteriormente y tal vez, una mejoría de la italiana Irene Fornaciari, hija del exitoso cantautor Zucchero.

Las palmas también para el humorista colombiano Carlos El Mono Sánchez, y el dúo de los hermanos mexicanos Río Roma, en los dos casos acreedores de las gaviotas de plata y oro.

Para la noche “anglo” se reservan en la noche-madrugada a la australiana Olivia Newton-John y el ex Chicago Peter Cetera.

Santiago de Chile, 23 de febrero 2017

Crónica Digital /PL