DESTACAN ADOPCIÓN DE ACUERDOS PARA AVANZAR EN PROYECTO SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR

Los diputados del PPD y miembros de la comisión de Educación, Rodrigo González y Cristina Girardi, destacaron la adopción de acuerdos realizada hoy en la comisión en torno a avanzar en la tramitación en particular del proyecto de ley sobre Educación Superior, que se encuentra en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, con urgencia calificada de “discusión inmediata”.

Al respecto, el diputado y presidente de la Comisión, Rodrigo González señaló que “la comisión ha acordado un calendario audiencias para escuchar a todos los actores, razón por la cual habrá cuatro sesiones de audiencias de entre dos horas y dos horas y media cada una, de manera de escuchar a todas aquellas organizaciones que han solicitado audiencia o que puedan solicitarlas”.

Entre estas audiencias, el parlamentario destacó las reuniones que la comisión sostendrá con la Confech, el Cruch, G9, universidades privadas, trabajadores de universidades y Educación 20 20, entre otros organismos que tengan interés en participar en esta discusión”. Estas sesiones, agregó el diputado González, podría agregarse un amplio seminario de conversación a realizarse en dependencias del Ex Congreso Nacional en Santiago.

“Ha habido una muy buena disposición de la comisión para realizar una que debate y poder entregar como plazo máximo las indicaciones a este proyecto de ley el día viernes 12 de mayo”, afirmó el legislador.

Consultado respecto del CAE, el diputado González afirmó que “está absolutamente explícito que el CAE se extingue en esta ley”.

En tanto, la diputada y miembro de la instancia, Cristina Girardi destacó la aprobación del proyecto realizada ayer en Sala precisando que “era un compromiso contraído con anterioridad de que el CAE tiene que extinguirse y que el gobierno tiene que asumir un nuevo sistema”.

En cuanto al detalle de la iniciativa, Cristina Girardi sostuvo que “nosotros vamos hacer todo lo posible por modificar al máximo el proyecto y todo lo que Ejecutivo no se atrevió modificar”. Ahora, dijo la legisladora, “viene el trabajo más importante que es modificar lo que no estamos de acuerdo, como por ejemplo el actual sistema de acreditación, de manera de garantizar que la mayor cantidad de instituciones no sólo estén acreditadas sino que los alumnos estudien en instituciones de excelencia y no en instituciones mediocres”.

Santiago de Chile, 19 de abril 2017

Crónica Digital