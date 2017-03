EXPERTO ADVIERTE QUE PLAN DE DESCONTAMINACIÓN PARA SANTIAGO PUEDE SER “DESMANTELADO” EN UN PRÓXIMO GOBIERNO

El especialista en polución atmosférica y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Ernesto Gramsch, sostiene que el retraso de la puesta en marcha de la iniciativa deja espacio para que una nueva administración de distinto signo político la modifique sustancialmente. “El Gobierno actual perdió la oportunidad de tomar medidas más efectivas y fuertes contra la contaminación”, critica. Señala que la postergación de la restricción a catalíticos deja sin efecto una medida esencial para disminuir los niveles de material particulado.

El Gobierno confirmó la postergación de la restricción de los vehículos catalíticos para 2017, una de las medidas del nuevo Plan de Descontaminación para Santiago. Días atrás, la autoridad reconoció que debió reingresar la iniciativa ante la Contraloría por problemas técnicos y deslizó la posibilidad de que se retrasara su puesta en marcha.

Para el experto en polución atmosférica y académico de la Universidad de Santiago de Chile, Dr. Ernesto Gramsch, “la situación no es buena” y refleja que este no es un tema prioritario para las autoridades. “El Gobierno perdió la oportunidad de tomar medidas más efectivas y fuertes”, critica.

El nuevo Plan de Descontaminación está basado en un decreto y no en una ley, por lo que queda abierta la posibilidad de desecharlo, sobre todo si no hay continuidad política en el Ejecutivo. “Si el próximo Gobierno tiene la facultad de implementarlo o no, lo van a cambiar. Al hacer eso, las medidas pudieran no ser tan efectivas”, explica.

“Conociendo a nuestros políticos y lo que está pasando con Trump en Estados Unidos, probablemente, vamos a seguir el ejemplo y vamos a desmantelar lo que se ha avanzado hasta ahora”, proyecta, en alusión al decreto firmado por el mandatario norteamericano, que revierte las políticas medioambientales de Obama.

Ante esa eventualidad, el experto recalca que “el nuevo Plan de Descontaminación es técnico, basado en estudios y datos”, por lo que “un próximo Gobierno no debe cambiarlo sustancialmente”.

“Hacer un plan completo claro que se demora. Lo conveniente es hacer ajustes sobre los temas más controversiales, pero elaborar uno nuevo no tiene sentido”, indica.

Ante la postergación de la restricción a catalíticos, señala que este era uno de los aspectos esenciales y que daba sustento a la nueva iniciativa, junto a la restricción al uso de la leña para calefacción. Por eso, indica que “vamos a continuar con los niveles de contaminación que teníamos, que es lo que se esperaba bajar con un nuevo plan”.

“Los niveles actuales están por sobre la norma y provocan efectos sobre la salud”, agrega.

“La autoridad actual tenía conciencia de lo que tenía que hacer y había hecho bastantes cosas, hasta este traspié con el Plan de Descontaminación”, lamenta.

Santiago de Chile, 30 de marzo 2017

