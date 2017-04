DIPUTADO FARÍAS POR RENUNCIA DE LAGOS: “ES UN GESTO DE UNIDAD HACIA LA NUEVA MAYORÍA”

Ante la declaración del ex Presidente Ricardo Lagos, el diputado PPD Ramón Farías, agradeció el trabajo realizado por el ex candidato presidencial. “Sin desconocer el tremendo liderazgo que tiene el ex presidente Ricardo Lagos y el compromiso que tuvo de asumir el desafío de ser representante de PPD, valoro profundamente su decisión de renunciar a su candidatura presidencial en pro de la unidad, armonía e interés superior de nuestro conglomerado”, manifestó.

Asimismo, comentó que “es altamente destacable que una persona como él defina y decida no seguir en la carrera presidencial, ojalá que la propuesta programática que presentó y que nadie más ha hecho, la pueda recoger otro candidato de la coalición porque son ideas sólidas y firmes que pueden contribuir a un mejor proyecto país”.

“Lamento lo sucedido, era un candidato con ideas, con propuestas. Lamento la falta de respaldo por parte del Comité Central del Partido Socialista, sin duda que fue un gran golpe”, indicó el parlamentario.

Finalmente, señaló que “lo seguiré apoyando en los desafíos que siga en su carrera política. Lo de hoy fue un gesto de unidad hacia la Nueva Mayoría. Un gesto de estadista”.

Santiago de Chile, 11 de abril 2017

Crónica Digital